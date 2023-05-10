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Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сделал публикацию в честь 100-летия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 11:08
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Report, посол Израиля поделился публикацией в Twitter.

"Президент Гейдар Алиев премьер-министру Биньямину Нетаньяху в 1997 году: “Я поддерживаю ваше мнение о необходимости открытия посольства Азербайджана в Израиле. Я надеюсь, что этот вопрос скоро будет решен”. В этом году этот вопрос был решен", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке İsrail səfiri Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə paylaşım edib
Версия на английском языке Israeli ambassador makes post on 100th anniversary of Heydar Aliyev

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