Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Report, посол Израиля поделился публикацией в Twitter.

"Президент Гейдар Алиев премьер-министру Биньямину Нетаньяху в 1997 году: “Я поддерживаю ваше мнение о необходимости открытия посольства Азербайджана в Израиле. Я надеюсь, что этот вопрос скоро будет решен”. В этом году этот вопрос был решен", - говорится в публикации.