Посол Израиля провел встречи с представителями еврейских общин Азербайджана

Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус встретился с представителями еврейских общин в стране.

Как передает Report, об этом посольство сообщило на своей странице в соцсети "Х".

"В первую неделю своей работы в Азербайджане посол встретился с представителями ашкеназской, сефардской и горско-еврейской общин, которые являются важной частью азербайджанского общества. Стороны обменялись мнениями и подтвердили уровень безопасности, почет и глубокое уважение, которое к этим общинам проявляется в Азербайджане.", - отмечает посольство.