О нас

Посол Израиля провел встречи с представителями еврейских общин Азербайджана

Посол Израиля провел встречи с представителями еврейских общин Азербайджана Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус встретился с представителями еврейских общин в стране.
Внешняя политика
8 августа 2025 г. 14:35
Посол Израиля провел встречи с представителями еврейских общин Азербайджана

Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус встретился с представителями еврейских общин в стране.

Как передает Report, об этом посольство сообщило на своей странице в соцсети "Х".

"В первую неделю своей работы в Азербайджане посол встретился с представителями ашкеназской, сефардской и горско-еврейской общин, которые являются важной частью азербайджанского общества. Стороны обменялись мнениями и подтвердили уровень безопасности, почет и глубокое уважение, которое к этим общинам проявляется в Азербайджане.", - отмечает посольство.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrail səfiri Azərbaycanın yəhudi icmalarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirib
Версия на английском языке Israeli envoy meets reps of Jewish communities in Azerbaijan

Другие новости из категории

Фархад Мамедов о встречах в Вашингтоне: Сегодня закрываются многие темы, связанные с прошлым, и открываются новые темы о будущем
Фархад Мамедов о встречах в Вашингтоне: Сегодня закрываются многие темы, связанные с прошлым, и открываются новые темы о будущем
8 августа 2025 г. 11:51
Марко Рубио: Баку и Ереван подпишут соглашение, оно станет началом мирного договора
Марко Рубио: Баку и Ереван подпишут соглашение, оно станет началом мирного договора
8 августа 2025 г. 09:53
Трамп: 8 августа станет историческим днем для Азербайджана, Армении, США и всего мира
Трамп: 8 августа станет историческим днем для Азербайджана, Армении, США и всего мира
8 августа 2025 г. 03:01
В Вашингтоне состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом
ФотоВ Вашингтоне состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом
8 августа 2025 г. 01:30
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53
Вашингтон подтвердил интерес к скорейшему достижению мирного соглашения между Баку и Ереваном
Вашингтон подтвердил интерес к скорейшему достижению мирного соглашения между Баку и Ереваном
7 августа 2025 г. 22:44
Генсек ООН приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении, которая состоится в США
Генсек ООН приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении, которая состоится в США
7 августа 2025 г. 18:15
Вашингтонская встреча внесет свой вклад в мирный процесс
Вашингтонская встреча внесет свой вклад в мирный процесс
7 августа 2025 г. 17:21
Валерий Чечелашвили: Встреча в Вашингтоне значима как для Азербайджана и Армении, так и для Грузии
Валерий Чечелашвили: Встреча в Вашингтоне значима как для Азербайджана и Армении, так и для Грузии
7 августа 2025 г. 16:10
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в США
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в США
7 августа 2025 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi