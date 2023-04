Посол Израиля провел ифтар для азербайджанских выпускников

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик провел ифтар для азербайджанских выпускников, которые обучались в Израиле.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Это было наше первое мероприятие по налаживанию контактов с выпускниками. Сеть выпускников играет ключевую роль в укреплении связей между нашими народами. Рад видеть, какое положительное влияние это окажет!", - говорится в публикации посла.