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    Посол Израиля прокомментировал призыв министра этой страны признать т.н. "геноцид армян"

    © Report

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став прокомментировал призыв министра образования этой страны признать так называемый "геноцид армян". 

    Как заявил Report Д.Став, события 1915-го года в Османской империи трансформировались в "чувствительный политический вопрос".

    Посол отметил, что каждая из сторон пытается доказать, что именно его точка зрения на вопрос является верной. 

    "Сейчас необходимы открытые дебаты, а также готовность обеих сторон открыть архивы и предоставить их в распоряжение историков, немотивированных интересами какой-либо стороны, которые изучат предмет вне политического контекста ",- заявил Д.Став.

    Напомним, ранее министр образования Израиля Нафтали Беннет призвал признать так называемый "геноцид армян". Он заявил, что обратился с этим вопросом к спикеру Кнессета.

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