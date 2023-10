Посол Израиля призвал мировое сообщество осудить ХАМАС

ХАМАС долгие годы призывал к геноциду евреев, согласно идеологии их спонсоров – Ирана.

Как передает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал в социальной сети "Х".

"Пока израильтяне праздновали праздник Суккот [Праздник собирания плодов] со своими семьями, военное крыло палестинского движения ХАМАС вторглось на нашу территорию и подвергло наши города ракетному обстрелу", - написал дипломат.

По словам посла, боевики убивали и похищали целые семьи. "Израиль находится в состоянии войны. ХАМАС не предпринял ничего неожиданного: они долгие годы призывали к геноциду евреев. Это прописано в их уставе и является идеологией их спонсоров – Ирана", - написал Джордж Дик.

Дипломат призвал мировое сообщество осудить ХАМАС и поддержать Израиль.