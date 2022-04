Посол Израиля поздравил Азербайджан

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поделился публикацией в честь 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Как сообщает Report, об этом он написал в Twitter.

"Сегодня мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Лучшей причины для создания этого специального логотипа не придумаешь", — отметил дипломат.