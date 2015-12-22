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    Посол Израиля посетил Товузский и Шамкирский районы

    Посол отметил интерес к укреплению отношений с этими районами, в особенности в сфере сельского хозяйства и экотуризма

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став завершил свой визит в западные регионы Азербайджана посещением Товузского и Шамкирского районов.

    Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, Д.Став провел встречи с заместителем главы Товузского района Махиром Гасановым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Алимпашой Мамедовым.

    Посол отметил интерес посольства к укреплению отношений с этими районами, в особенности в таких сферах как сельское хозяйством и экотуризм.

    Дан Став подчеркнул роль посольства в налаживании связей между израильскими компаниями и предпринимателями Товузского и Шамкирского районов при посредничестве с администрациями ИВ.

    Затем посол посетил скотоводческую ферму, историческую крепость, национальный парк и винодельню в Товузе, а также зеленый рынок, агропарк и водохранилище в Шамкирском районе.

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