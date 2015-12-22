Посол Израиля посетил Товузский и Шамкирский районы

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став завершил свой визит в западные регионы Азербайджана посещением Товузского и Шамкирского районов.

Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, Д.Став провел встречи с заместителем главы Товузского района Махиром Гасановым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Алимпашой Мамедовым.

Посол отметил интерес посольства к укреплению отношений с этими районами, в особенности в таких сферах как сельское хозяйством и экотуризм.

Дан Став подчеркнул роль посольства в налаживании связей между израильскими компаниями и предпринимателями Товузского и Шамкирского районов при посредничестве с администрациями ИВ.

Затем посол посетил скотоводческую ферму, историческую крепость, национальный парк и винодельню в Товузе, а также зеленый рынок, агропарк и водохранилище в Шамкирском районе.