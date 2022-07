Посол Израиля посетил Сангачальский терминал BP

"Сангачальский терминал BP вносит большой вклад в энергетическую стабильность мира".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Сегодня я посетил Сангачальский терминал BP, откуда берут свое начало нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и Южный газовый коридор (ЮГК). Отсюда Азербайджан вносит большой вклад в энергетическую стабильность мира! Искренне благодарен за теплое приглашение и приветствие", - написал он.