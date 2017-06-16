Посол Израиля посетил Масаллинский район

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став посетил Масаллинский район в рамках своего визита в южные регионы cтраны.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Израиля в Азербайджане, в рамках визита посол встретился с главой исполнительной власти района Рафилем Гусейновым.

В ходе встречи глава ИВ Масаллинского района рассказал о работах по развитию сферы туризма, промышленности, сельского хозяйства.

После встречи Д.Став посетил краеведческий музей, а также ознакомился с санаторием Истису. Посол отметил возможности для взаимовыгодного сотрудничества как в государственном, так и в частном секторе.