Посол Израиля ознакомился с экономическим потенциалом Джульфинского района

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став в рамках визита в Нахчыванскую автономную республику посетил Джульфинский район.
Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, посол провел встречу с главой Исполнительной власти района Шюкюром Бабаевым, который рассказал ему об экономической и социальной ситуации в районе.
Ш. Бабаев также рассказал послу о туристическом потенциале района и возможностях в сфере сельского хозяйства.
После встречи Д. Став посетил исторические и культурные памятники Джульфы. Он выразил восхищение заботой и охраной памятников в этом районе.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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