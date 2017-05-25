Посол Израиля ознакомился с экономическим потенциалом Джульфинского района

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став в рамках визита в Нахчыванскую автономную республику посетил Джульфинский район.

Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, посол провел встречу с главой Исполнительной власти района Шюкюром Бабаевым, который рассказал ему об экономической и социальной ситуации в районе.

Ш. Бабаев также рассказал послу о туристическом потенциале района и возможностях в сфере сельского хозяйства.

После встречи Д. Став посетил исторические и культурные памятники Джульфы. Он выразил восхищение заботой и охраной памятников в этом районе.