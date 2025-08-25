Посол Израиля посетил Азербайджанский университет языков
Посол Израиля посетил Азербайджанский университет языковПосол Израиля в Азербайджане Ронен Краус и заместитель посла Авив Зелль посетили Азербайджанский университет языков и обсудили с руководством ВУЗа вопросы академического сотрудничества и совместных инициатив двух стран.
Посол Израиля в Баку Ронен Краус и заместитель посла Авив Зелль посетили Азербайджанский университет языков, обсудили с руководством вуза вопросы академического сотрудничества и совместные инициативы.
Как передает Report об этом говорится на официальной странице посольства в социальной сети "Х".
"В ходе обсуждений затронуты вопросы деятельности университета и Исследовательского центра по Израилю и Ближнему Востоку, которые дипломаты также посетили. Встреча подтвердила общую приверженность развитию диалога, знаний и партнерских отношений в академической сфере", - говорится в сообщении.
Ambassador @AmbRonenKrausz and Deputy Chief of Mission @AvivZell visited the Azerbaijan University of Languages, where they met with university leadership for an open exchange on academic cooperation and joint initiatives. The discussions touched upon the activities of the… pic.twitter.com/ntgFu835es