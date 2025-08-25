О нас

Посол Израиля посетил Азербайджанский университет языков

Внешняя политика
25 августа 2025 г. 14:54
Посол Израиля в Баку Ронен Краус и заместитель посла Авив Зелль посетили Азербайджанский университет языков, обсудили с руководством вуза вопросы академического сотрудничества и совместные инициативы.

Как передает Report об этом говорится на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

"В ходе обсуждений затронуты вопросы деятельности университета и Исследовательского центра по Израилю и Ближнему Востоку, которые дипломаты также посетили. Встреча подтвердила общую приверженность развитию диалога, знаний и партнерских отношений в академической сфере", - говорится в сообщении.

