Посол Израиля посетил Азербайджанский университет языков

Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус и заместитель посла Авив Зелль посетили Азербайджанский университет языков и обсудили с руководством ВУЗа вопросы академического сотрудничества и совместных инициатив двух стран.

Посол Израиля в Баку Ронен Краус и заместитель посла Авив Зелль посетили Азербайджанский университет языков, обсудили с руководством вуза вопросы академического сотрудничества и совместные инициативы.

Как передает Report об этом говорится на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

"В ходе обсуждений затронуты вопросы деятельности университета и Исследовательского центра по Израилю и Ближнему Востоку, которые дипломаты также посетили. Встреча подтвердила общую приверженность развитию диалога, знаний и партнерских отношений в академической сфере", - говорится в сообщении.