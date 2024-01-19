Посол Израиля поделился публикацией, посвященной трагедии 20 Января
Посол Израиля поделился публикацией, посвященной трагедии 20 Января«20 января Азербайджан чтит память 147 невинных людей трагически погибших в результате насилия агрессоров, стремящихся сокрушить национальные устремления Азербайджана».
20 января Азербайджан чтит память 147 невинных людей трагически погибших в результате насилия агрессоров, стремящихся сокрушить национальные устремления Азербайджана.
Как передает Report, об этом в соцсети Х написал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.
"Несмотря на горе, стойкий азербайджанский народ проявил упорство в борьбе за свободу и самоопределение. Народ Израиля в этот день, как и каждый день стоит рядом с народом Азербайджана", - говорится в его публикации.
Посол также поделился фотографиями, на которых он отдает дань памяти жертвам трагедии 20 Января на Аллее Шехидов, где он также посетил могилы двух национальных героев Азербайджана Альберта Агарунова и Вахида Азизова.
On Jan 20th, Azerbaijan commemorates the tragic loss of 147 innocent lives due to the violence of aggressors bent on crushing Azerbaijan’s national aspirations. Despite the sorrow, the resilient Azerbaijani people persisted in their fight for freedom and self-determination … pic.twitter.com/R50O9wCf4f