Посол Израиля поделился публикацией, посвященной трагедии 20 Января

20 января Азербайджан чтит память 147 невинных людей трагически погибших в результате насилия агрессоров, стремящихся сокрушить национальные устремления Азербайджана.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Несмотря на горе, стойкий азербайджанский народ проявил упорство в борьбе за свободу и самоопределение. Народ Израиля в этот день, как и каждый день стоит рядом с народом Азербайджана", - говорится в его публикации.

Посол также поделился фотографиями, на которых он отдает дань памяти жертвам трагедии 20 Января на Аллее Шехидов, где он также посетил могилы двух национальных героев Азербайджана Альберта Агарунова и Вахида Азизова.