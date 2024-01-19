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Посол Израиля поделился публикацией, посвященной трагедии 20 Января

Посол Израиля поделился публикацией, посвященной трагедии 20 Января «20 января Азербайджан чтит память 147 невинных людей трагически погибших в результате насилия агрессоров, стремящихся сокрушить национальные устремления Азербайджана».
Внешняя политика
19 января 2024 г. 20:49
Посол Израиля поделился публикацией, посвященной трагедии 20 Января

20 января Азербайджан чтит память 147 невинных людей трагически погибших в результате насилия агрессоров, стремящихся сокрушить национальные устремления Азербайджана.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Несмотря на горе, стойкий азербайджанский народ проявил упорство в борьбе за свободу и самоопределение. Народ Израиля в этот день, как и каждый день стоит рядом с народом Азербайджана", - говорится в его публикации.

Посол также поделился фотографиями, на которых он отдает дань памяти жертвам трагедии 20 Января на Аллее Шехидов, где он также посетил могилы двух национальных героев Азербайджана Альберта Агарунова и Вахида Азизова.

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Версия на азербайджанском языке İsrail səfiri 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı paylaşım edib

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