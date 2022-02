Посол Израиля поблагодарил посольство Ирана в Азербайджане

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поблагодарил посольство Ирана за лайк своего твита.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Мы надеемся, что Иран скоро снимет запрет на Twitter, чтобы ваши иранские коллеги также могли наслаждаться нашими твитами", — отметил посол.

Отметим, что официальная страница посольства Ирана в Азербайджане в Twitter поставила лайк на сообщение посла Израиля в Twitter. Однако после последнего твита Д. Дика посольство Ирана убрало свой лайк.