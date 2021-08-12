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Посол Израиля: Отношения с Азербайджаном будут и дальше укрепляться

Посол Израиля: Отношения с Азербайджаном будут и дальше укрепляться Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.
Внешняя политика
12 августа 2021 г. 06:51
Посол Израиля: Отношения с Азербайджаном будут и дальше укрепляться

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики, спикер подчеркнул роль посольства Израиля в Азербайджане в развитии отношений между двумя странами.

Отметив, что автономная республика много лет находится в блокаде, В.Талыбов выразил уверенность, что после восстановления коммуникаций, отношения будут расширяться в различных сферах - в образовании, здравоохранении, туризме, сельском хозяйстве и применении новых технологий.

Поблагодарив за теплый прием, посол Джордж Дик подчеркнул важность своего визита в Нахчыванскую Автономную Республику. Говоря о многокультурной и толерантной среде в Азербайджане, дипломат сказал, что в будущем отношения будут и дальше укрепляться.

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Версия на азербайджанском языке İsrail səfiri: "Azərbaycanla əlaqələr gələcəkdə daha da möhkəmlənəcək"

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