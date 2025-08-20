Посол Израиля обсудил с лидерами христианских общин Азербайджана межконфессиональное сотрудничество

Посол Израиля Ронен Краус провел встречу с лидерами христианских общин в Азербайджане.
Как передает Report, об этом сообщает страница посольства страны в соцсети "Х".
"Посол Ронен Краус провел серию встреч с лидерами христианских общин Азербайджана, что отражает богатую традицию межконфессионального диалога и взаимного уважения в стране", - отмечает посольство.
В частности, посол провел встречи с епископом Бакинским и Азербайджанским Алексием, протоиреем Мефодием Эфендиевым и католическим епископом Владимиром Фекете.
Стороны обсудили жизнь христианских общин в Азербайджане и азербайджанскую модель межрелигиозного диалога, а также подчеркнули высокий уровень межконфессионального сотрудничества и поддержки со стороны государства.
