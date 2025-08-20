Посол Израиля обсудил с лидерами христианских общин Азербайджана межконфессиональное сотрудничество

О нас

20 августа 2025 г. 13:52
Посол Израиля Ронен Краус провел встречу с лидерами христианских общин в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщает страница посольства страны в соцсети "Х".

"Посол Ронен Краус провел серию встреч с лидерами христианских общин Азербайджана, что отражает богатую традицию межконфессионального диалога и взаимного уважения в стране", - отмечает посольство.

В частности, посол провел встречи с епископом Бакинским и Азербайджанским Алексием, протоиреем Мефодием Эфендиевым и католическим епископом Владимиром Фекете.

Стороны обсудили жизнь христианских общин в Азербайджане и азербайджанскую модель межрелигиозного диалога, а также подчеркнули высокий уровень межконфессионального сотрудничества и поддержки со стороны государства.

Версия на английском языке ФотоIsraeli ambassador, Christian leaders in Azerbaijan mull interfaith cooperation
Версия на азербайджанском языке Фотоİsrail səfiri Azərbaycanda xristian icmasının liderləri ilə dinlərarası əməkdaşlığı müzakirə edib

