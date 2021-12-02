Посол Израиля обозначил основные направления сотрудничества с Азербайджаном

Азербайджан и Израиль намерены развивать сотрудничество по ряду сфер, в том числе в сфере политики, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и других.

Азербайджан и Израиль намерены развивать сотрудничество по ряду сфер, в том числе в сфере политики, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и других.

Как сообщает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик заявил на пресс-конференции.

"Азербайджан и Израиль определили основные виды сотрудничества, в частности, это политика. Также использование водных ресурсов, сельское хозяйство, здравоохранение, технологии и безопасность и энергетика являются основными секторами, над которыми страны будут работать в будущем", - заявил посол.

По его словам, еще одной перспективной сферой для развития сотрудничества является возобновляемая энергетика.

"Мы видим, что Азербайджан предпринимает шаги для того, чтобы вести страну к более "зелёному" будущему", - заявил Д. Дик, напомнив, что Израиль является лидером в области солнечной и ветряной энергетики.

По его словам, ведутся обсуждения с министерством энергетики по поводу проектов как в Баку, так и в Карабах, тендеры на данные проекты будут объявлены.