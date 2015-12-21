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    Посол Израиля посетил Гянджу

    Дан Став провел встречу с главой Исполнительной власти города

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став посетил Гянджу.

    Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, во время визита посол встретился с главой Исполнительной власти Гянджи Эльмаров Велиевым, а также с ректором Азербайджанского государственного аграрного университета Ибрагимом Джафаровым.

    На встрече Э.Велиев подчеркнул важность азербайджано-израильских отношений.

    Посол подчеркнул историческую и текущую важность Гянджи, выразив заинтересованность посольства нарастить деятельность в этом регионе.

    Д.Став, в частности, обсудил пути расширения сотрудничества в таких областях как сельское хозяйство и информационные технологии.

    После встречи посол Д.Став посетил Музей Низами Гянджеви, Центр Гейдара Алиева а также провел встречу с представителями еврейской общины.

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