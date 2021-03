Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поздравил азербайджанцев по случаю праздника Новруз, сообщает Report.

"Новруз - это время, когда откладываются все разногласия и празднуется дружба и единство. Послу Израиля в Азербайджане очень понравились традиции праздника Новруз!", - отмечается в сообщении посольства, размещенном в Twitter.