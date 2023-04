Посол Израиля: глубоко опечалены гибелью трех граждан Азербайджана в результате взрыва мины

Мы глубоко опечалены известием о гибели сегодня трех граждан Азербайджана в результате взрыва мины.

Как передает Report , об этом написал в Twitter посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Наши мысли и молитвы с семьями погибших.

Выражаем наши соболезнования народу и правительству Азербайджана", - говорится в публикации.