Посол: Ганира Пашаева была любящей дочерью Азербайджана и дорогим другом Израиля

Ганира Пашаева была любящей дочерью Азербайджана и дорогим другом Израиля.

Как передает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал в социальной сети "Х".

"Я глубоко опечален кончиной депутата парламента Ганиры Пашаевой. Она была любящей дочерью Азербайджана и дорогим другом Израиля. От имени посольства Израиля и от себя лично выражаю свои искренние соболезнования ее семье, парламенту и всем тем, чьих жизней она коснулась. Аллах ряхмят элясин! ", - говорится в публикации посла.