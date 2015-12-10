Посол Израиля в Азербайджане рассказал о своих приоритетных задачах

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "Когда я оглядываюсь назад на 23-летнюю историю наших дипломатических отношений, я считаю, что мы достигли многого".

Об этом в интервью Report заявил посол Израиля в Азербайджане Дан Став, комментируя уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем.

Посол добавил, что в двусторонних отношениях есть еще многое, чего Азербайджан и Израиль могут достичь.

Говоря о приоритетных задачах на посту посла, Дан Став сказал, что одним из аспектов его деятельности будет сельское хозяйство: "Я полностью понимаю важность этого сектора, особенно сейчас, учитывая вызовы, порождаемые низкими ценами на нефть, которые, как кажется еще не скоро восстановятся".

Дипломат также отметил, что уделит внимание развитию сотрудничества в области возобновляемых источников энергии: "Конечно, вы можете сказать, что "у нас есть много ископаемых источников, зачем нам это нужно?!", но с точки зрения охраны окружающей среды, это важно. Во-вторых, имея много источников энергии, вы сможете продавать больше ископаемых источников, будь то нефть или газ".