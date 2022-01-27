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Посол Израиля: Чтим память азербайджанцев, которые боролись против нацизма

Посол Израиля: Чтим память азербайджанцев, которые боролись против нацизма В этом году Азербайджан и Израиль отметят 30-летие установления дипотношений между странами, в связи с этим у нас есть план мероприятий и визитов с обеих сторон. Надеемся, что в этом году Азербайджан откроет откроет посольство в Израиле.
Внешняя политика
27 января 2022 г. 10:40
Посол Израиля: Чтим память азербайджанцев, которые боролись против нацизма

Сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день также воздается честь памяти азербайджанцев, которые боролись против нацизма.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик журналистам.

"Мы живем в мире, когда народы, в том числе и в Азербайджане и Израиле, прошли через многое. Сегодня мы отмечаем Международный день памяти жертв Холокоста. И в этот день мы также чтим память азербайджанцев, которые боролись против нацизма", - заявил он.

По словам посла, мир все еще полон ненависти, что приводит к ужасным событиям. "С таким количеством убийств и ненависти в мире, мы обязаны помнить о подобном", - сказал он.

Посол Израиля также отметил, что в этом году Азербайджан и Израиль отметят 30-летие установления дипотношений между странами, в связи с этим есть план мероприятий и визитов с обеих сторон. "Надеемся, что в этом году Азербайджан откроет посольство в Израиле", - заявил он.

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Версия на английском языке Israeli envoy: We honor memory of Azerbaijanis who fought against Nazism
Версия на азербайджанском языке İsrail səfiri: “Nasizmə qarşı döyüşmüş azərbaycanlıların xatirəsini ehtiramla yad edirik”

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