Посол Израиля: Чтим память азербайджанцев, которые боролись против нацизма

В этом году Азербайджан и Израиль отметят 30-летие установления дипотношений между странами, в связи с этим у нас есть план мероприятий и визитов с обеих сторон. Надеемся, что в этом году Азербайджан откроет откроет посольство в Израиле.

Сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день также воздается честь памяти азербайджанцев, которые боролись против нацизма.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик журналистам.

"Мы живем в мире, когда народы, в том числе и в Азербайджане и Израиле, прошли через многое. Сегодня мы отмечаем Международный день памяти жертв Холокоста. И в этот день мы также чтим память азербайджанцев, которые боролись против нацизма", - заявил он.

По словам посла, мир все еще полон ненависти, что приводит к ужасным событиям. "С таким количеством убийств и ненависти в мире, мы обязаны помнить о подобном", - сказал он.

Посол Израиля также отметил, что в этом году Азербайджан и Израиль отметят 30-летие установления дипотношений между странами, в связи с этим есть план мероприятий и визитов с обеих сторон. "Надеемся, что в этом году Азербайджан откроет посольство в Израиле", - заявил он.