Посол Израиля: Благодарю народ Азербайджана за искренний жест дружбы

Выражаю благодарность народу Азербайджана за искренний жест дружбы.

Как передает Report , об этом написал в социальной сети Х (ранее Twitter) посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Поток посланий, полных любви, и цветы у ворот нашего посольства, посты в социальных сетях – все это придает нам силы в этот темный час нашей истории.

Мы победим", - отметил дипломат.