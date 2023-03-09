Посол Израиля: Благодарны Азербайджану за проведение Глобального форума

Проведение Глобального Бакинского форума демонстрирует важность роли Азербайджана в решении актуальных вопросов.

Проведение Глобального Бакинского форума демонстрирует важность роли Азербайджана в решении актуальных вопросов.

Об этом Report заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Мы очень благодарны Азербайджану за проведение данного форума, на котором собираются лидеры со всего мира. Здесь также участвуют некоторые видные представители Израиля. Мы понимаем важность проведения этого мероприятия", - сказал посол, добавив, что на форум также прибудет министр разведки этой страны Гила Гамлиэль.

По его словам, для Израиля это также важный форум, в ходе которого можно обсудить актуальные вопросы политики, экологии, безопасности и др.