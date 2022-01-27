Посол Израиля: Благодарны Азербайджану за поддержку резолюции по Холокосту в ООН

Израиль благодарит Азербайджан за поддержку резолюции против отрицания Холокоста, принятой 20 января Генассамблеей ООН в Нью-Йорке.

Израиль благодарит Азербайджан за поддержку резолюции против отрицания Холокоста, принятой 20 января Генассамблеей ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик на мероприятии в Университете ADA, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста и борьбе с антисемитизмом, разжиганием ненависти, ксенофобией и расизмом.

При этом он отметил, что Иран был единственной страной, отказавшейся признать эту резолюцию.

По словам посла, когда он был ребенком, он встретил человека, вся семья которого погибла при Холокосте. "Я всегда думал о том, как этим людям удается жить дальше после того, что произошло".

"Хоть многие из выживших уже скончались, их история будет жить", заявил посол, добавив, что этот день также посвящается всем тем, кто боролся с Холокостом, в том числе азербайджанцам.

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года.