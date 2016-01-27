Посол Израиля: Азербайджанское общество доказало, что плюрализм полезен, так как обогащает общество

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста в синагоге евреев-ашкенази состоялось мероприятие в память евреев, ставших жертвами нацистских гонений.

Как сообщает Report, вначале официальными лицами Азербайджана и религиозными деятелями были зажжены 6 поминальных свеч в память о 6 миллионах убитых нацистами евреев.

Выступивший на мероприятии советник президента Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Камал Абдуллаев сказал, что Азербайджан понимает боль еврейского народа, так как в конце 20 века азербайджанцы также подверглись геноциду в Ходжалы. К.Абдуллаев призвал не забывать трагедию Холокоста и трагедию Ходжалы.

В свою очередь, временный резидент-координатор ООН в Азербайджане Даг Сигурдсон зачитал обращение генсека ООН Пан Ги Муна по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, в котором отмечается важность этого дня для того, чтобы подобное больше никогда не повторялось.

Посол Израиля в Азербайджане Дан Став рассказал о страданиях и преследованиях евреев в 40-х годах прошлого столетия в Европе. Он подчеркнул важность того, чтобы молодежь с самых ранних лет получила информацию о Холокосте для предотвращения подобных событий.

В этом плане он отметил царящую в Азербайджане среду толерантности, гдe каждый имеет возможность свободно исповедовать свою религию: "Азербайджанское общество доказало, что плюрализм полезен, так как обогащает общество".

В конце была зачитана молитва в память погибших в ходе Холокоста.