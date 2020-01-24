Посол: Израиль высоко ценит вклад Азербайджана в борьбе против нацизма

Израиль высоко ценит вклад Азербайджана в борьбу против терроризма, нацизма.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил новоназначенный посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, отвечая на вопрос журналистов.

"Азербайджан и Израиль сходятся во мнении, что мир должен быть свободным от терроризма, агрессии и других опасностей. Израиль также верит в то, что необходимо жить в безопасном мире. Израиль высоко ценит вклад Азербайджана в борьбе против нацизма", - заявил Дж.Дик.

Посол также отметил, что стабильности региона угрожает враждебное отношение Ирана к Израилю.

"Я хочу отметить, что народ Ирана - наши друзья. Мы уважаем их и поддерживаем. Недавно были распространены кадры, где на земле были нарисованы флаги США и Израиля, чтобы люди топтали их. Вместо этого люди обходили их стороной. Мы заявляем о своем уважении к этим людям и всячески их поддерживаем", - подчеркнул дипломат.