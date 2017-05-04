Посол: Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Связи между Азербайджаном и Израилем на отличном уровне и я говорю об этом совершенно искренне".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

По его словам, интенсификация связей между двумя странами и людьми важна: "Проживающие в Азербайджане евреи никогда не подвергались дискриминации и живут как часть общества".

Касаясь нагорно-карабахского конфликта, посол отметил, что все политические конфликты должны решиться мирным путем: "Израильское государство поддерживает позицию Азербайджана по поводу конфликта и территориальную целостность страны. Мы также поддерживаем усилия Минской группы ОБСЕ".