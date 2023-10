Посол: Израиль остановит войну лишь в случае, если ХАМАС сложит оружие

Израиль остановит войну лишь в том случае, если ХАМАС сдастся и освободит всех заложников.

Как передает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал в социальной сети "Х".

Посол подчеркнул, что в настоящее время у ХАМАС две цели: "Первая цель убить всех евреев и израильтян, а вторая – выжить любой ценой".

"Цель Израиля в свою очередь убедиться, что ни один израильский ребенок не будет бояться стать жертвой террористов",- написал дипломат.

Hamas has two goals:

1. Murder all Jews and Israelis.

2. Survive at any cost (except goal no. 1).



Israel’s goal is to make sure no Israeli child will ever have to worry about a terrorist murdering him.



Can the war stop right now? Yes. Hamas must surrender and release all…