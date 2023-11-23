Посол: Из-за отсутствия визового режима с Азербайджаном мошенники используют Боснию и Герцеговину как транзитный узел

Поскольку въезд в Боснию и Герцеговину для граждан Азербайджана является безвизовым, в последнее время некоторые мошенники пытаются использовать эту страну в качестве транзитного узла.

Поскольку въезд в Боснию и Герцеговину для граждан Азербайджана является безвизовым, в последнее время некоторые мошенники пытаются использовать эту страну в качестве транзитного узла.

Об этом в интервью Report сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев.

"Например, они привозят людей в Сараево под видом получения вида на жительство в Италии или Хорватии, а потом исчезают. Как посольство, мы максимально помогаем нашим соотечественникам, попавшим в беду. Но мы также хотели бы, чтобы они знали, что безвизовый въезд в любую европейскую страну не дает им возможности свободно перемещаться по Европе или жить в стране по своему выбору", - сказал он.

В. Гулиев также отметил, что в Боснии и Герцеговине азербайджанская диаспора немногочисленна.

"Общая численность наших соотечественников, проживающих в Сараево, не превышает десяти человек. Есть две или три семьи в смешанном браке и несколько студентов. Мы поддерживаем контакты с ними. Они активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых посольством", - добавил дипломат.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.