Посол: Италия удвоила в 2024 году число виз, выданных в Азербайджане

Посол: Италия вдвое увеличила количество виз, выданных в Азербайджане в 2024 году

В 2024 году количество виз, выданных Италией в Азербайджане, удвоилось по сравнению с 2023 годом, достигнув 13,5 тыс.

Как сообщает Report, об этом посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо заявил в интервью изданию Agenzia Nova.

Комментируя рост числа выданных виз, посол отметил, что с 13 мая 2025 года между Баку и Миланом будет осуществляться ежедневное авиасообщение.

"Я вступил на пост посла Италии в Баку год назад и за это период наблюдается в Азербайджане рост интереса к Италии во многих секторах, включая туризм - в 2024 году мы выдали около 13 500 виз, что более чем вдвое больше, чем в 2023 году. Кроме того, такой интерес к Италии стал возможным в последний год, прежде всего, благодаря дальнейшей интенсификации встреч и визитов на политическом уровне. Например, председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони посетила Баку для участия в Саммите глав государств и правительств COP29, что было особенно оценено властями Азербайджана. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни встретился со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в сентябре в рамках ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где он подтвердил поддержку Италией процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном в интересах стабилизации ситуации на Южном Кавказе", - сказал дипломат.

Лука Ди Джанфранческо также подчеркнул, что Баку и Римом активно взаимодействуют на самом высоком уровне.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2024 году посетил Италию для участия в Форуме Черноббио, провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой. Это была четвертая встреча за шесть лет между президентами, что подтверждает интенсивность отношений на самом высоком уровне", - сказал он.