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Посол: Италия продолжит работу на освобожденных землях ускоренными темпами

Посол: Италия продолжит работу на освобожденных землях ускоренными темпами "Италия активно привлечена к восстановительным работам на освобожденных территориях Азербайджана. Эта деятельность и впредь будет продолжаться ускоренными темпами".
Внешняя политика
12 июня 2021 г. 16:25
Посол: Италия продолжит работу на освобожденных землях ускоренными темпами

"Италия активно привлечена к восстановительным работам на освобожденных территориях Азербайджана. Эта деятельность и впредь будет продолжаться ускоренными темпами".

Как сообщает Report, об этом новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури сказал во время вручения президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Клаудио Таффури передал главе нашего государства приветствия президента Италии Серджо Маттареллы.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия президента Италии, попросил передать и его приветствия главе Итальянского государства.

Подчеркнув, что Азербайджан и Италия являются дружественными и стратегическими партнерами, Клаудио Таффури выразил удовлетворение назначением послом в нашей стране, сказал, что в период своей деятельности приложит все усилия для дальнейшего укрепления наших двусторонних связей.

Особо отметив государственный визит президента Ильхама Алиева в Италию в 2020 году, посол подчеркнул наличие больших возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества между нашими странами в политической, экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

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Версия на азербайджанском языке Yeni səfir: "İtaliya azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyətini fəal sürətdə davam etdirəcək"

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