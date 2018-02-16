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    Посол: Италия готова принять участие в проекте по реставрации исторического комплекса Янардаг

    Итальянская сторона подготовила соответствующий проект

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Италия подготовила проект по реставрации исторического комплекса горы Янардаг.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

    "Это правда. У нас есть такой проект. С итальянской стороны есть согласие, мы ждем решения азербайджанских властей", - заявил посол.

    "Мы рады, что продолжаем сотрудничество с азербайджанской стороной. Мы знаем, что комплекс крайне важен. Я думаю, что работа итальянских мастеров поможет привлечь больше туристов в Азербайджан", - заявил А. Массари. 

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