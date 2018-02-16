Посол: Италия готова принять участие в проекте по реставрации исторического комплекса Янардаг

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Италия подготовила проект по реставрации исторического комплекса горы Янардаг.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

"Это правда. У нас есть такой проект. С итальянской стороны есть согласие, мы ждем решения азербайджанских властей", - заявил посол.

"Мы рады, что продолжаем сотрудничество с азербайджанской стороной. Мы знаем, что комплекс крайне важен. Я думаю, что работа итальянских мастеров поможет привлечь больше туристов в Азербайджан", - заявил А. Массари.