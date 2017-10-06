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    Посол Италии: Мы намерены укреплять связи с Азербайджаном

    Аугусто Массари: Cвязи между Италией и Азербайджаном совершенные

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ "Cвязи между Италией и Азербайджаном совершенные, как с политической, так и с экономической и гуманитарной точек зрения."

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари. 

    "Мы намерены и в дальнейшем стремиться к укреплению связей с Азербайджаном, в том числе и в сфере энергетики, углублению участия итальянского бизнеса в экономике Азербайджана, расширению культурных связей и проведению совместный мероприятий", - заявил посол. 

    Аугусто Массари отметил высокий уровень отношений между вузами двух стран. По его словам, в этом году более 500 азербайджанских студентов будут учиться в итальянских вузах. 

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