Посол Италии: Мы намерены укреплять связи с Азербайджаном

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ "Cвязи между Италией и Азербайджаном совершенные, как с политической, так и с экономической и гуманитарной точек зрения."

Как сообщает Report, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

"Мы намерены и в дальнейшем стремиться к укреплению связей с Азербайджаном, в том числе и в сфере энергетики, углублению участия итальянского бизнеса в экономике Азербайджана, расширению культурных связей и проведению совместный мероприятий", - заявил посол.

Аугусто Массари отметил высокий уровень отношений между вузами двух стран. По его словам, в этом году более 500 азербайджанских студентов будут учиться в итальянских вузах.