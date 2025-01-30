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Посол Италии: Итало-Азербайджанский университет - проявление дружбы между странами

Посол Италии: Итало-Азербайджанский университет - проявление дружбы между странами Проект Итало-Азербайджанского университета является проявлением дружбы между странами.
Внешняя политика
30 января 2025 г. 14:53
Посол Италии: Итало-Азербайджанский университет - проявление дружбы между странами

Проект Итало-Азербайджанского университета является проявлением дружбы между странами.

Как сообщает Report, об этом посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо заявил на церемонии открытия новых специальностей в рамках проекта Итало-Азербайджанского университета.

Дипломат отметил, что проект реализуется стремительно и эффективно.

"Хотел бы выразить слова признательности и благодарности профессорам и студентам университета ADA. Проект итальянского университета в Баку становится реальностью. Когда мы оглядываемся назад, трудно поверить, что церемония закладки фундамента состоялась всего три года назад", - отметил посол.

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