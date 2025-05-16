Посол Италии и глава ИВ Баку обсудили укрепление побратимских связей с Неаполем

Посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо и глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов обсудили перспективы сотрудничества с итальянскими регионами и компаниями в сфере управления ресурсами.

Посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо и глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов обсудили перспективы сотрудничества с итальянскими регионами и компаниями в сфере управления ресурсами.

Как сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства Италии в Азербайджане, встреча прошла в конструктивной атмосфере.

"Состоялась конструктивная встреча посла Италии в Азербайджане Луки Ди Джанфранческо с главой ИВ города Баку Эльдаром Азизовым. В ходе встречи были рассмотрены вопросы укрепления побратимских связей между Баку и Неаполем в контексте празднования 2500-летия Неаполя, а также перспективы сотрудничества с итальянскими регионами и компаниями в области устойчивого развития и эффективного использования ресурсов", - говорится в сообщении.