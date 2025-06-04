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Посол: IT-компании Азербайджана и Узбекистана наладили более тесное сотрудничество

Посол: IT-компании Азербайджана и Узбекистана наладили более тесное сотрудничество IT-компании Азербайджана и Узбекистана наладили более тесное сотрудничество за последние несколько лет.
Внешняя политика
4 июня 2025 г. 11:00
Посол: IT-компании Азербайджана и Узбекистана наладили более тесное сотрудничество

IT-компании Азербайджана и Узбекистана наладили более тесное сотрудничество за последние несколько лет.

Как передает Report, об этом заявил журналистам посол Узбекистана в Азербайджанской Республике Бахром Ашрафханов.

"Эти IT-компании создали более 100 рабочих мест в Узбекистане и уже экспортируют свои услуги в другие страны. IT-сообщества Узбекистана и Азербайджана за последние несколько лет усиливают партнерство", - сказал он.

Ашрафханов также отметил, что на текущий момент из 2800 IT-компаний, зарегистрированных в Узбекистане, 10 являются азербайджанскими.

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Версия на азербайджанском языке Bahrom Aşrafxanov: Azərbaycan və Özbəkistan IT şirkətləri daha sıx əməkdaşlıq qurublar

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