Посол Ирана: За выборами в Азербайджане всегда наблюдают с большим интересом

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов встретился 8 февраля с послом Ирана в Азербайджане Джавадом Джахангирзаде.

Об этом Report сообщили в отделе медиа и связей с общественностью Секретариата ЦИК.

М.Панахов выразил удовлетворение проходящей в ЦИК встречей.

Посол Джавад Джахангирзаде отметил, что между двумя странами имеются тесные связи, которые развиваются с каждым днем. Он отметил, что за выборами в Азербайджане всегда наблюдают с большим интересом, поинтересовался работами, которые привели к усовершенствованию избирательной системы, избирательной практики в стране и дошли до нынешнего уровня, и подготовкой к планируемым в этом году президентским выборам в Азербайджанской Республике.

М.Панахов, отвечая на вопросы иранского дипломата, отметил, что ЦИК всегда открыт для сотрудничества с международными и иностранными структурами, и эти связи играют важную роль в достигнутых результатах и положительном опыте. Председатель ЦИК также выделил, что в Азербайджане есть все условия для организации выборов на высоком уровне, проведения их независимо и справедливо, подробно рассказал о широкомасштабных проектах, задуманных для увеличения эффективности избирательного законодательства страны, принципов деятельности избирательных комиссий и избирательных прав граждан в связи с президентскими выборами.

На встрече также коснулись других представляющих взаимный интерес вопросов.