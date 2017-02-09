Посол Ирана: Вижу перспективы для еще большего укрепления отношений между Ираном и Азербайджаном

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю 38-й годовщины победы Исламской революции в Иране.

Как сообщает Report, мероприятие, на котором присутствовали послы зарубежных стран, депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели, члены иранской диаспоры в Азербайджане, началось с исполнения гимнов двух стран.

Выступивший затем посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде сказал, что Исламская революция стала одним из значимых событий в истории современного Ирана.

Говоря об отношениях с Азербайджаном, посол сказал, что Иран придает большое значение отношениям с этой страной: "Рад, что эти отношения находятся на очень хорошем уровне и я вижу перспективы для их еще большего укрепления".

В свою очередь, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев от имени правительства Азербайджана поздравил Дж.Джахангирзаде и весь иранский народ с национальным праздником. Он отметил, что две страны связаны общей историей и культурой. По его словам, регулярные встречи президентов способствуют еще большему укреплению этих связей: "Сегодня наши отношения развиваются во всех сферах. Наш товарооборот в прошлом году вырос на 70%".

В конце Ш.Мустафаев пожелал процветания и благополучия Ирану и братскому иранскому народу.