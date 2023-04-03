О нас

Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана

Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана 3 апреля в Министерство иностранных дел Азербайджана поступила нота посольства Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике. В этой связи в тот же день посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сейид Аббас Мусави был вызван в
Внешняя политика
3 апреля 2023 г. 17:59
Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана

3 апреля в Министерство иностранных дел Азербайджана поступила нота посольства Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике. В этой связи в тот же день посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сейид Аббас Мусави был вызван в МИД Азербайджана. Иранской стороне была вручена ответная нота.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Посол Ирана в Азербайджане был проинформирован о том, что регулярно распространяемая в иранских СМИ оскорбительная, ложная, клеветническая и предвзятая информация об Азербайджанской Республике, ее государственных чиновниках, а также заявления и выступления видных общественно-политических деятелей Ирана наносят ущерб отношениям между нашими странами и усугубляют недопонимание.

Вместе с тем, было отмечено, что постоянно возникающее недопонимание между сторонами обусловлено односторонними действиями и шагами иранской стороны, оставлением без должного ответа последовательных и доброжелательных шагов Азербайджана.

В ходе встречи была подчеркнута необходимость принятия неотложных мер по предотвращению распространения ложной и предвзятой информации в отношении Азербайджана в иранских СМИ", - отметил Гаджизаде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Ministry summons Iranian ambassador
Версия на азербайджанском языке İran səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırılıb, cavab notası verilib

Экслюзивные новости

Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi