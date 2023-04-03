Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана

3 апреля в Министерство иностранных дел Азербайджана поступила нота посольства Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике. В этой связи в тот же день посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сейид Аббас Мусави был вызван в

3 апреля в Министерство иностранных дел Азербайджана поступила нота посольства Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике. В этой связи в тот же день посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сейид Аббас Мусави был вызван в МИД Азербайджана. Иранской стороне была вручена ответная нота.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Посол Ирана в Азербайджане был проинформирован о том, что регулярно распространяемая в иранских СМИ оскорбительная, ложная, клеветническая и предвзятая информация об Азербайджанской Республике, ее государственных чиновниках, а также заявления и выступления видных общественно-политических деятелей Ирана наносят ущерб отношениям между нашими странами и усугубляют недопонимание.

Вместе с тем, было отмечено, что постоянно возникающее недопонимание между сторонами обусловлено односторонними действиями и шагами иранской стороны, оставлением без должного ответа последовательных и доброжелательных шагов Азербайджана.

В ходе встречи была подчеркнута необходимость принятия неотложных мер по предотвращению распространения ложной и предвзятой информации в отношении Азербайджана в иранских СМИ", - отметил Гаджизаде.