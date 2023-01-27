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Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана

Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана в связи с терактом против посольства нашей страны в Тегеране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 15:12
Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана в связи с терактом против посольства нашей страны в Тегеране.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече выражено решительное осуждение вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране. До сведения иранской стороны было доведено, что подобные нападения на дипломатические представительства неприемлемы, и что на основании "Венской конвенции о дипломатических сношениях" защита здания представительства от всех видов нападений и обеспечение безопасности его сотрудников является обязанностью принимающей стороны.

В этой связи было потребовано как можно скорее привлечь к ответственности исполнителя теракта, провести тщательное расследование террористического акта, выявить и наказать других участников, причастных к организации и совершению преступления.

На встрече также было доведено до сведения, что в Иране недавно была проведена спланированная кампания против нашей страны, и что произошедшее еще больше обострило и без того сложные отношения.

Посол Ирана Сейед Аббас Мусави решительно осудил вооруженный инцидент против посольства Азербайджана и сказал, что глубоко опечален случившимся, он выразил глубочайшие соболезнования семье сотрудника посольства, а также правительству и народу Азербайджана.

На встрече посол также подчеркнул, что соответствующие органы Ирана незамедлительно отреагировали на инцидент, и что в настоящее время по данному инциденту проводится расследование правоохранительными органами и подробная информация будет обнародована общественности после завершения процесса расследования.

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Версия на английском языке Iranian ambassador summoned to Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İran səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırılıb

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