Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана в связи с терактом против посольства нашей страны в Тегеране.

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана в связи с терактом против посольства нашей страны в Тегеране.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече выражено решительное осуждение вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране. До сведения иранской стороны было доведено, что подобные нападения на дипломатические представительства неприемлемы, и что на основании "Венской конвенции о дипломатических сношениях" защита здания представительства от всех видов нападений и обеспечение безопасности его сотрудников является обязанностью принимающей стороны.

В этой связи было потребовано как можно скорее привлечь к ответственности исполнителя теракта, провести тщательное расследование террористического акта, выявить и наказать других участников, причастных к организации и совершению преступления.



На встрече также было доведено до сведения, что в Иране недавно была проведена спланированная кампания против нашей страны, и что произошедшее еще больше обострило и без того сложные отношения.



Посол Ирана Сейед Аббас Мусави решительно осудил вооруженный инцидент против посольства Азербайджана и сказал, что глубоко опечален случившимся, он выразил глубочайшие соболезнования семье сотрудника посольства, а также правительству и народу Азербайджана.

На встрече посол также подчеркнул, что соответствующие органы Ирана незамедлительно отреагировали на инцидент, и что в настоящее время по данному инциденту проводится расследование правоохранительными органами и подробная информация будет обнародована общественности после завершения процесса расследования.