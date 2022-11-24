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​​​​​​​Посол Ирана встретился с руководителем пресс-службы МИД Азербайджана

​​​​​​​Посол Ирана встретился с руководителем пресс-службы МИД Азербайджана Состоялась встреча руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде с послом Ирана в Азербайджане Аббасом Мусави.
Внешняя политика
24 ноября 2022 г. 00:38
​​​​​​​Посол Ирана встретился с руководителем пресс-службы МИД Азербайджана

Состоялась встреча руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде с послом Ирана в Азербайджане Аббасом Мусави.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило посольство Ирана в телеграмме.

Отмечалось, что на встрече были рассмотрены последние события в двусторонних отношениях, а также состоялся обмен мнениями о позициях двух стран по двусторонним, региональным и международным вопросам. В частности, был затронут вопрос об обмене делегациями и сотрудничестве в журналистской сфере.

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Версия на азербайджанском языке İran səfiri Azərbaycan XİN-in sözçüsü ilə görüşüb

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