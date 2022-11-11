Посол Ирана в Азербайджане вызван в МИД

11 ноября посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.

11 ноября посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи было выражено недовольство в связи с проводимой в последнее время в иранских СМИ пропагандой против Азербайджанской Республики, клеветнической кампанией, не соответствующей духу отношений между двумя странами.

Было подчеркнуто о недопустимо распространения в Иране подобных информаций об Азербайджане, и выражена надежна на их скорейшее прекращение.