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Посол Ирана в Азербайджане вызван в МИД

Посол Ирана в Азербайджане вызван в МИД 11 ноября посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 16:44
Посол Ирана в Азербайджане вызван в МИД

11 ноября посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи было выражено недовольство в связи с проводимой в последнее время в иранских СМИ пропагандой против Азербайджанской Республики, клеветнической кампанией, не соответствующей духу отношений между двумя странами.

Было подчеркнуто о недопустимо распространения в Иране подобных информаций об Азербайджане, и выражена надежна на их скорейшее прекращение.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry summons Iranian ambassador
Версия на азербайджанском языке İranın Azərbaycandakı səfiri XİN-ə çağırılıb, rəsmi Bakının narazılığı çatdırılıb

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