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Мусави: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 - успешная региональная инициатива

Мусави: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 - успешная региональная инициатива Иран считает создаваемую через него новую инфраструктуру для соединения по суше основной территории Азербайджана с отделенной от нее Арменией Нахчыванской Автономией основным коридором.
Внешняя политика
29 августа 2022 г. 11:51
Мусави: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 - успешная региональная инициатива

Предложенный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым региональный формат 3+3 является хорошей возможностью региональным странам сообща реализовывать различные инициативы и согласовывать действия.

Об этом в Шуше заявил Report посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

«Эта инициатива была очень успешная. Ожидаем, что следующая встреча пройдет до конца года уже в Иране», - отметил посол.

Говоря о коридоре, соединяющем по суше основную территорию Азербайджана с Нахчыванской автономией, дипломат напомнил, что Иран и Азербайджан согласовали развивать существующий коридор, чтобы помочь «азербайджанским братьям перемещаться через иранскую землю в Нахчыван».

«Мы договорились о строительстве железнодорожного соединения, о создании энергопередающих коммуникаций, особенно для электричества, которое будет производиться в Карабахе. Также речь идет о строительстве двух мостов через реку Араз и пр.» - сказал посол.

Выражая отношение к мнению, что Иран против открытия Зангезурского коридора, который обеспечит такую же связь по суше с НАР, посол отметил, что в этом нет никакой логики, нет никакого противодействия со стороны Ирана.

«На самом деле мы уже имеем действующий коридор с Нахчываном, существующий почти 30 лет. Население Азербайджана, грузы пересекают территорию Ирана и попадают Нахчыван. Так было на протяжении этих лет, и так продолжается сейчас», - отметил посол.

«В международных отношениях, в дипломатии мы опираемся на один ключевой элемент, заключающийся в том, что страны не должны определять свои национальные интересы таким образом, что они будут противоречить национальным интересам других стран, соседей», - резюмировал посол.

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Версия на азербайджанском языке Seyid Abbas Musəvi: “Azərbaycan Prezidentinin təklif etdiyi 3+3 formatı uğurlu regional təşəbbüsdür”
Версия на английском языке Mousavi: 3+3 format proposed by Azerbaijani president - successful regional initiative

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