Посол Ирана поздравил народ Азербайджана с наступающими праздниками

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Посол Ирана в Азербайджане Мохcен Пак Айин поздравил азербайджанский народ с наступающим Новым Годом.

Как сообщает Report, посол подчеркнул, что 2014-й год был очень плодотворным и конструктивным для двух братских народов, и ознаменовался дальнейшим развитием отношений.

"В преддверии нового года я молюсь Всевышнему, чтобы братские и дружеские отношения между нашими правительствами и народами продолжились, а 2015-й год стал годом счастья и благополучия для народов двух стран", - заявил дипломат.