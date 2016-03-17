Посол Ирана поблагодарил Азербайджан за помилование ряда иранских граждан

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Иранская сторона благодарит президента Азербайджана Ильхама Алиева за помилование нескольких граждан Ирана, отбывавших срок в азербайджанских тюрьмах.

Об этом Report заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.

"Благодарю президента Ильхама Алиева за помилование ряда иранских граждан. Это показатель человеколюбия и братских отношений между Ираном и Азербайджаном", - сказал посол.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц". Распоряжение о помиловании коснулось 148 человек, в том числе 6 граждан Ирана, отбывавших различные сроки в тюрьмах.