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    Посол Ирана поблагодарил Азербайджан за помилование ряда иранских граждан

    Это показатель человеколюбия и братских отношений между Ираном и Азербайджаном

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Иранская сторона благодарит президента Азербайджана Ильхама Алиева за помилование нескольких граждан Ирана, отбывавших срок в азербайджанских тюрьмах.

    Об этом Report заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.

    "Благодарю президента Ильхама Алиева за помилование ряда иранских граждан. Это показатель человеколюбия и братских отношений между Ираном и Азербайджаном", - сказал посол.

    Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц". Распоряжение о помиловании коснулось 148 человек, в том числе  6 граждан Ирана, отбывавших различные сроки в тюрьмах.

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