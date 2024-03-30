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Посол Ирана: Опыт вмешательства западных стран в регион не считается успешным

Посол Ирана: Опыт вмешательства западных стран в регион не считается успешным Опыт вмешательства западных стран в регион не считается успешным.
Внешняя политика
30 марта 2024 г. 09:44
Посол Ирана: Опыт вмешательства западных стран в регион не считается успешным

Опыт вмешательства западных стран в регион не считается успешным.

Об этом Report заявил посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави.

По его словам, Иран всегда настаивал на решении региональных вопросов путем использования потенциала стран региона.
"Они [страны вне региона] не помогут решить региональные вопросы, наоборот, приведут к их обострению. Потому что эти страны в основном пытаются обеспечить свои собственные интересы, а не интересы стран региона", - сказал Мусави.

Посол отметил, что, по его мнению, страны региона способны сами решать свои проблемы: "Иран продолжает двусторонние и многосторонние контакты в этом направлении".

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Версия на английском языке Iranian Ambassador: Western countries' experience of intervention in region not successful
Версия на азербайджанском языке İran səfiri: Qərb ölkələrinin regiona müdaxilə təcrübəsi uğurlu sayılmır

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