Посол Ирана обсудил перспективу постоянного мира на Южном Кавказе с координатором ООН в Азербайджане

Посол Ирана обсудил перспективу постоянного мира на Южном Кавказе с координатором ООН в Азербайджане

Посол Ирана в Азербайджане Саид Аббас Мусави обсудил перспективу постоянного мира на Южном Кавказе с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

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Посол Ирана в Азербайджане Саид Аббас Мусави обсудил перспективу постоянного мира на Южном Кавказе с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой. Как передает Report, об этом сообщило азербайджанское бюро IRNA в телеграмме. "Посол Исламской Республики Иран встретился с резидентом-координатором в Азербайджанской Республике. Помимо действий Израиля в секторе Газа, были обсуждены перспективы устойчивого мира на Южном Кавказе, экологические проблемы в бассейне Каспийского моря и изменение климата", - отмечает агентство. Подпишитесь на наш Telegram канал