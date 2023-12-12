Посол Ирана обсудил перспективу постоянного мира на Южном Кавказе с координатором ООН в Азербайджане

Посол Ирана в Азербайджане Саид Аббас Мусави обсудил перспективу постоянного мира на Южном Кавказе с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.
Как передает Report, об этом сообщило азербайджанское бюро IRNA в телеграмме.
"Посол Исламской Республики Иран встретился с резидентом-координатором в Азербайджанской Республике. Помимо действий Израиля в секторе Газа, были обсуждены перспективы устойчивого мира на Южном Кавказе, экологические проблемы в бассейне Каспийского моря и изменение климата", - отмечает агентство.