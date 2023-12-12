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Посол Ирана обсудил перспективу постоянного мира на Южном Кавказе с координатором ООН в Азербайджане

Посол Ирана обсудил перспективу постоянного мира на Южном Кавказе с координатором ООН в Азербайджане Посол Ирана в Азербайджане Саид Аббас Мусави обсудил перспективу постоянного мира на Южном Кавказе с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 23:33
Посол Ирана обсудил перспективу постоянного мира на Южном Кавказе с координатором ООН в Азербайджане

Посол Ирана в Азербайджане Саид Аббас Мусави обсудил перспективу постоянного мира на Южном Кавказе с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

Как передает Report, об этом сообщило азербайджанское бюро IRNA в телеграмме.

"Посол Исламской Республики Иран встретился с резидентом-координатором в Азербайджанской Республике. Помимо действий Израиля в секторе Газа, были обсуждены перспективы устойчивого мира на Южном Кавказе, экологические проблемы в бассейне Каспийского моря и изменение климата", - отмечает агентство.

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Версия на азербайджанском языке İranın səfiri BMT-nin Azərbaycandakı əlaqələndiricisi ilə “Cənubi Qafqazdakı daimi sülh perspektivini” müzakirə edib

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