Посол Ирана напишет книгу об Азербайджане

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Новый посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде является опытным кадровым дипломатом.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин.

Посол напомнил, что его преемник Д.Джахангирзаде был членом Исламского совета, состоял в комитете иранского парламента по безопасности и внешней политике.

"Надеюсь, что новый посол будет тесно работать с азербайджанскими СМИ и внесет положительный вклад в развитие двусторонних отношений", - заявил Мохсун Пакайин.

Он отметил, что после завершения своих полномочий на посту посла Ирана в Азербайджане, он вернется в МИД и планирует написать книгу мемуаров об Азербайджане: "До этого я работал послом в трех странах. Написал книгу мемуаров по этому поводу. После небольшого отдыха хочу приступить к книге, посвященной моему опыту в Азербайджане".