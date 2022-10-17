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Посол Ирана: Мы уведомляли Азербайджан о проведении военных учений

Посол Ирана: Мы уведомляли Азербайджан о проведении военных учений Иран уведомил азербайджанскую сторону о проведении военных учений.
Внешняя политика
17 октября 2022 г. 17:03
Посол Ирана: Мы уведомляли Азербайджан о проведении военных учений

Иран уведомил азербайджанскую сторону о проведении военных учений.

Как сообщает Report, об этом посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави заявил журналистам, говоря о проходящих учениях сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в приграничном с Азербайджаном регионе.

"Мы проинформировали братский Азербайджан об этих военных учениях", - заявил посол Ирана, отметив, что они проводятся во имя мира.

Комментируя вопрос о частых заявлениях официальных лиц Ирана в пользу Армении, иранский дипломат подчеркнул, что речь не идет о поддержке Ираном какой-либо стороны: "Иран выражает свою позицию в рамках своих интересов".

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Версия на азербайджанском языке İran səfiri: "Hərbi təlimlər barədə Azərbaycan tərəfinə məlumat vermişik"

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